الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يترأسان خلوة وزارية غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يترأسان خلوة وزارية غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غداً خلوة وزارية لمناقشة أولويات الدولة للخمسين عاماً القادمة، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه في حسابه عبر "تويتر"، جاء فيها: "أترأس غداً وأخي الشيخ محمد بن زايد خلوة وزارية.. نناقش خلالها أولويات الدولة للخمسين عاماً القادمة.. شكل حكومتنا.. وكيفية تسريع مسيرتنا التنموية.. وتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد في بلادنا لتحقيق قفزات تنافسية جديدة.. المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه وينفذه".

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