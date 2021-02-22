شون ميرفي: الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد شون ميرفي نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة منذ عقود من الزمن.

وقال في تصريحات على هامش مشاركته في معرض آيدكس 2021 : "إننا ممتنون لحكومة دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث العالمي .. مشيرا إلى أن انعقاد آيدكس 2021 شكل تحديا في ظل جائحة كوفيد - 19 ونشكر الإمارات على التنظيم المتميز الذي نراه اليوم".

وأضاف: "إن الجهود التنظيمية الرائدة التي نراها اليوم على صعيد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين جعلت التواجد في هذا الحدث المميز آمنا للغاية للجميع".

وأوضح أن آيدكس هو المعرض الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يشكل فرصة مثالية للولايات المتحدة الاميركية من أجل تطوير علاقاتها وتعزيزها مع العديد من الدول الصديقة.

وذكر أن هناك مشاركة متميزة للعديد من الشركات الأميركية في آيدكس 2021 ونحن ممتنون للجهود التي بذلوها من أجل نجاح مشاركتهم في هذا الحدث وحرصهم على التواجد فيه.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وصل إلى نحو 24 مليار دولار في عام 2019 وشهد نموا خلال العام الماضي.. مؤكدا أن العلاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية هي علاقة شراكة استراتيجية بدأت منذ تأسيس الإمارات وتعززت على مدار عقود من الزمن.

وأضاف: "نثق في نمو وتطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتي تشمل العديد من مجالات التعاون مثل المجال الدفاعي والتجارة والأمن".

وتوجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات على الإنجاز البارز الذي حققته مؤخرا بوصول مسبار الأمل بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ .. مشيدا بالتعاون المثمر الأميركي الإماراتي في قطاع الفضاء والشراكة بين الجهات المعنية في قطاع الفضاء بكلا البلدين مثل الوكالة الفضاء الأميركية ناسا ومركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء.

وأكد ان العلاقات الإماراتية الأميركية مزدهرة ومثمرة ونحن متلزمون بتعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.