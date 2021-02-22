كانون" تطرح كاميرا الفيديو المدمجة Canon XA45 بقدرات تسجيل احترافية ودقة 4K في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت "كانون" اليوم عن طرحها كاميرا الفيديو المدمجة "XA45" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتلبية الطلب المتنامي في السوق على محتوى التصوير عالي الدقة بجودة 4K ضمن مختلف القطاعات بما فيها مؤسسات الأعمال والتعليم ودور العبادة وصناعة الأفلام وتصوير الأفلام الوثائقية المستقلة. ويمكن لكاميرا الفيديو الاحترافية ذات التقريب البصري بمعدل 20 ضعفاً 20x والتي تحتوي على مستشعر CMOS بحجم 1⁄2.3 إنش، أن تسجل المحتوى عالي الدقة بجودة 4K وUHD وFull HD XF-AVC وMP4، ما يمنح المستخدمين مرونة إبداعية في التصوير. وتعد الكاميرا (XA45) نسخة مطورة من كاميرا (XA40) التي تم اطلاقها في العام 2019، حيث تتضمن إضافة منفذ الإخراج 3G-DSI الذي يتيح للمستخدمين الربط مع تجهيزات البث القياسية مثل أجهزة ترميز البث الحي، لتلبي بذلك الحاجة المتزايدة لعمليات الاتصال الاحترافية والربط عبر بروتوكول الإنترنت.

أناقة التصميم وقوة الأداء

تعد (XA45)، التي تزن 730 غرام تقريباً (الهيكل فقط)، كاميرا فيديو عالي الدقة بجودة 4K و UHD. وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أن احتوائها على مستشعر CMOS بحجم 1⁄2.3 إنش للتصوير عالي الدقة 4K UHD ومعالج الصور DIGIC DV6، يتيح لها توفير صور واضحة وعالية الدقة بجودة 4K UHD وصور فائقة الدقة والوضوح (Full HD) بفضل آلية المعالجة والمعاينة عالية الدقة، ما يلبي الطلب المتسارع على المحتوى عالي الجودة.

ويمكن لمستخدمي (XA45)، التي تتميز بقدراتها على كاميرتي (XA15) و(XA11)، الاستمتاع بصيغة التسجيل الاحترافي XF-AVC، ما يوفر تكاملاً في عمليات سير العمل الاحترافي مع توفير بيانات وصفية إضافية، وبالتالي تعزيز القدرة على الابداع في مرحلة ما بعد الانتاج. وتدعم كاميرا الفيديو (XA45) صيغة التسجيل عالي الدقة 4K UHD XF-AVC أو Full HD مع أقصى معدل بت يبلغ 160 ميغابت بالثانية وبواقع 25.00 بكسل و45 ميغابت بالثانية عند التصوير بدقة Full HD. وفي حين تساعد كاميرات الفيديو مثل (XA45) التي تدعم التصوير بجودة 4K محتوى المستخدم القابل للتكيف مع المتغيرات المستقبلية تماشياً مع الطلب المتنامي على المحتوى بجودة 4K، فإن محتوى التصوير بجودة Full HD لا يزال مستخدماً على نطاق واسع. وتوفر وضعية Full HD في الكاميرا (XA45) دقة تصل إلى 25.00 بكسل و50.00 بكسل و50.00 إنش.

أما بالنسبة للذين يحتاجون إلى إنتاجية أسرع دون المساس بالجودة، فإن الكاميرا (XA45) يمكنها أيضاً تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K/UHD على بطاقات الذاكرة باستخدام برنامج MP4 CODEC.

الرفيق المثالي لإعداد وتهيئة البث المباشر

وشهد العام الماضي تسارعاً في مجال البث المباشر في العديد من القطاعات. وبالنسبة لقطاعات مثل التعليم والمؤسسات، أثبتت الحاجة إلى معدات التصوير بالفيديو الموثوقة والتي يمكنها بث محتوى عالية الجودة أهمية متزايدة في ظل توجه العديد من المؤسسات والشركات إلى العمل الافتراضي. ويعد منفذ الاخراج 3G-SDI أحد التحديات التي استجابت له الكاميرا (XA45) بشكل مباشر. ومع ذلك، من خلال اختيار مخرجي SDI وHDMI، تتكامل الكاميرا (XA45) بسهولة مع العديد من إعدادات البث المباشر.

تميز بصري

توفر الكاميرا (XA45)، المزودة بعدسة تقريب بصري 20x عالية الجودة، نسبة تقريب مذهلة بالنسبة لكاميرا فيديو مدمجة- بدءاً من نطاق طول بؤري مكافئ 35 ملم يبلغ 29.3 ملم يصل بأوسع تقريب له حتى 601 ملم. ويمكن كذلك تحسين التقريب البصري 20x باستخدام الموسع البصري المدمج 2x. ومع نطاق تقريب رقمي اختياري يصل إلى 400x، يمكن للمستخدمين التقاط الصور من مسافة بعيدة للغاية بطريقة يستحيل تنفيذها دون الاستعانة بالميزات الفريدة لهذه الكاميرا. ولتثبيت الصورة، تقدم كاميرا (XA45) ثلاثة أوضاع قوية للتثبيت هي؛ مثبت الصورة القياسي (Standard IS)، ومثبت الصورة الديناميكي (Dynamic IS)، ومثبت الصورة المعزز (Powered IS) لضمان ثبات الصور في كافة الظروف.

وأطلقت "كانون" في شهر ديسمبر الماضي تحديثاً للبرنامج الثابتة الخاصة بكاميراتها، بما في ذلك XF405/XF400، وXA40/XA45، و XA55/XA50 وكاميرتي LEGRIA HF G60 وHF G50. وأظهر التحديث دعم كاميرا (XA45) لميزة الصورة المخصصة (Custom Picture) لضبط اعدادات الصورة مثل الوضوح والتشبع وتفاصيل البشرة وتقليل الضوضاء، ما يمنح المستخدمين مرونة إبداعية تناسب احتياجات التصوير الخاصة بهم. ولمزيد من التخصيص، يمكن للمستخدمين أيضاً تعيين ميزات إضافية للأزرار القابلة للتخصيص مثل تمايز الخطوط والمحددات وضبط الحد الأقصى للأصوات أثناء التسجيل لزيادة القدرة الوظيفية.

خيارات صوتية متنوعة

تدعم الكاميرا (XA45) أيضاً التسجيل الصوتي الاحترافي، حيث يحتوي مقبض قابل للفصل على منفذي توصيل قياسيين من نوع XLR للميكروفونات الخارجية، ما يدعم التسجيل الصوتي بقناتين أو أربع قنوات. كما تحتوي الكاميرا على منفذ ميكروفون ومنفذ 48V Phantom وميكروفون استيريو مدمج ومتاح كمقبس استيريو قياسي 3.5 ملم يمكنه أيضاً توفير الطاقة لميكروفون خارجي.