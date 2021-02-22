"ميلريم روبوتيكس تكشف النقاب عن العربة القتالية الروبوتية تايب-إكس المزوّدة بمحطة الأسلحة المحصّنة من الجيل الثاني من جون كوكيريل خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس لعام 2021"

تكشف شركة "ميلريم روبوتيكس" الرائدة في مجال تطوير الروبوتات والأنظمة ذاتية الحركة، النقاب عن العربة القتالية الروبوتية "تايب-إكس" المزوّدة برج محطة الأسلحة المحصّنة من الجيل الثاني (سي بيه دبليو إس 2) من "جون كوكيريل" خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" لعام 2021.



وقال كولدار فارسي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميلريم روبوتيكس"، في هذا السياق: "يمثّل استعراض العربة القتالية الروبوتية ’تايب-إكس‘ للمرة الأولى خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ’آيدكس‘ لعام 2021 خطوة رمزية، إذ صُمم هذا النظام خصيصاً لتلبية احتياجات المنطقة".

وتُعرض العربة في جناح جون كوكيريل رقم "بي 18" في القاعة 12.

هذا وتم تصميم العربة القتالية الروبوتية "تايب-إكس آر سي في" لدعم الوحدات الميكانيكية وستصبح عربة دعم ذكيّة للدبابات وعربات المشاة القتالية المشاركة في المعركة الرئيسية. وستتمكن من تولي أخطر المهام والمواقع، ما يؤدي إلى خفض مخاطر حدوث الوفيات.

وتُعدّ محطة الأسلحة المحصّنة من الجيل الثاني برجاً منخفض الوزن وصغير الحجم يمكن أن يُثبّت عليه مدفع "إم 242" من "بوشماستر" من عيار 25 ميليمتر × 137 ميليمتر أو مدفع "230 إل إف" من عيار 30 ميليمتر × 113 ميليمتر. ويمكن تزويد العربة القتالية الروبوتية بمدفع يصل عياره إلى 50 ميليمتر. وعليه ستوفّر هذه العربة للوحدات القتالية المزودة بها قوة نارية واستخدامات تكتيكية تضاهي أو تفوق نظيراتها لدى لوحدات المزودة بعربات المشاة القتالية.

وأضاف كولدار فارسي: "توفر العربة القتالية ’تايب-إكس‘ الوسائل اللازمة لاختراق المواقع الدفاعية للعدو بشكل ينطوي على أدنى درجات المخاطر على الجنود. وإنّ فقدان إحدى العربات القتالية الربوتية بدلاً من خسارة أرواح الجنود المدرّبين يصبح فارقاً لوجستيّاً فحسب".

كما سيتمّ تجهيز العربة القتالية الروبوتية من "ميلريم روبوتيكس" بوظائف ذكية مثل آلية السير خلف عربة معينة، والملاحة عبر نقطة الإحداثيات، وتحديد العوائق بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي سيشكّل أيضاً جزءاً من الخوارزميات. ويتمثّل الابتكار الفعلي في المقاربة الجديدة كلياً والمبتكرة التي ستعتمدها "ميلريم" للسماح بتنفيذ العمليّات عن بعد بسرعات أعلى.

وتجدر الإشارة إلى أن السرعة القصوى للعربة تبلغ 80 كيلومتر بالساعة على الطرق المعبدة و50 كيلومتر في الساعة على الطرق الوعرة. ويوفر الوزن الخفيف للعربة "تايب-إكس" والذي يبلغ 12 طناً بالإضافة إلى الطاقة العالية وخاصّية إدارة كفاءة استهلاك الطاقة قدرات برّية متفوقة.

واستخدمت "ميلريم روبوتيكس" في تصنيع العربة "تايب-إكس" معرفتها الواسعة التي اكتسبتها بفضل تطوير العربة القتالية البرية غير المأهولة "ثيميس"، التي تهدف إلى دعم الجنود المشاة والتي اقتنتها إحدى عشرة دولة، بما في ذلك سبع دول أعضاء في حلف "الناتو" وهي: هولندا، وألمانيا، وإستونيا، وفرنسا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعدّ "ميلريم روبوتيكس" شركة أوروبيّة رائدة في تطوير الروبوتات والأنظمة ذاتية الحركة، وتقود برنامج النظام البري غير المأهول القياسي والمتكامل – وهو مشروع تبلغ قيمته 32,6 مليون يورو حصل على تمويل من برنامج التنمية الصناعيّة للدفاع في أوروبا التابع للمفوضيّة الأوروبيّة بهدف تطوير نظام بري أوروبي قياسي غير مأهول