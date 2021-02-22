"سيجنال" تستعرض منتجات جديدة للحرب الإلكترونية خلال "آيدكس 2021"

"): أطلقت شركة سيجنال الرائدة في توفير الحلول المتعلقة بالحرب الإلكترونية والاستخبارات، اليوم منتجين متطورين من شأنهما أن يقدما ميزة تكتيكية في مهام المستقبل. وسيكون منتجا V-Protect، وهو نظام لتشويش اتصالات الترددات الراديوية من شأنه أن يساعد في حماية أرواح الشخصيات المهمة والقوافل العسكرية من أخطار غير متوقعة، و NavControl-Gالمتخصص في القدرات المضادة للطائرات المسيرة بدون طيار (الدرون)، من أهم الحلول المؤثرة في الاضطلاع بنتائج إيجابية ضمن الصناعات الدفاعية التي تشهد زيادة مطردة في الرقمنة.

وتم الكشف عن هذين المنتجين في جناح "ايدج" خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي يقام لغاية 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويعتبر V-Protect نظام تشويش محمولاً ومتقدماً ومتفاعلاً عالي الطاقة يقوم بحجب إشارات الترددات الراديوية الأرضية الشائعة بالإضافة إلى معدات الاتصالات المحمولة، حيث يغطي ترددات الراديو وأجهزة الاتصال اللاسلكي (walkie-talkie) وترددات الهواتف المحمولة واتصال الإنترنت اللاسلكي. يتميز النظام بجهاز بمكافحة المتفجرات المرتجلة وإجراءات مكافحة الطائرات بدون طيار، ويتم تثبيت النموذج سهل الاستخدام في سيارات الدفع الرباعي كما يوفر إمكانية التشغيل التلقائي من خلال استخدام 16 قناة ومضخمات طاقة عالية الانبعاث لتعزيز نطاق الحماية ومكافحة التهديدات المختلفة عبر مجال التردد.

في حين يعد NavControl-G وحدة إرسال متطورة صُممت خصيصاً لمنع المركبات الجوية غير المأهولة من التعدي على مواقع محددة. وللمساعدة على حماية المناطق الحساسة، طورت "سيجنال" نظامًا يمكنه محاكاة إشارات نظام التموضع العالمي (جي بي إس) لتوليد أخطاء في الموقع والتوقيت، ما يؤدي إلى السيطرة على المركبات غير المأهولة وغير المتعاونة. كما يمكن للنظام المغلف في علبة مقاومة للصدمات، أن يُستعمل بسلاسة في عدة استخدامات، إما في مواقع ثابتة أو للاستعمال في الميدان عند الحاجة.

وبهذه المناسبة، قال وليد المسماري، نائب رئيس إدارة البرامج في قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات في ايدج: "يمثل قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات عصب أنظمة الدفاع والأمن الحديثة. وتحتل سيجنال مكانة ريادية في الاضطلاع بتقنيات متطورة تساعد عملاءنا على توسعة خياراتهم في عالم سريع التغير. وتعد حلولنا الحديثة التي تمكّن عملاءنا من إدارة متطلبات الأمن والأداء المعقدة، مثالاً حياً على عروضنا المرنة التي تركز طاقاتها لحجب الأعداء وتحييدهم ومهاجمتهم".

وتتمتع سيجنال بروح الشركات الناشئة في تصميم وإنتاج منتجات وخدمات أمنية ورقمية ثورية ذات بنية مفتوحة وفعالة ومحسَّنة ومبنية على الترددات الراديوية، لصالح الحكومات والشركات في المنطقة. وقد نفذت الشركة دورة صارمة من تحليل التهديدات والأبحاث والتطوير بهدف رصد المخاطر الناشئة وتحليلها ومكافحتها.

وتعد "سيجنال" جزءاً من قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات في ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تُصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

*المصدر: "ايتوس واير"