منصور بن زايد: هدفنا دعم رصيد الإنجازات الوطنية في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، الدورة الـ15 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس» الذي يستمر خمسة أيام، حتى 25 فبراير، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليكون أكبر حدث دولي يدشن مرحلة التعافي من كوفيد-19.

منصور بن زايد يتابع فعاليات الافتتاح بحضور خالد بن زايد ورمضان قديروف ومحمد دقلو ونهيان بن مبارك وسلطان بن طحنون وخليفة بن طحنون

وشهد سموه حفل الافتتاح بحضور فخامة رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وفخامة رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان، ومعالي أوليغ اوروسكي نائب رئيس الوزراء وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا، والفريق أول محمد حمدان دقلو موسى النائب الأول لرئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان وعدد من كبار المسؤولين. وقد اقتصرت الفعالية على كبار الشخصيات المدعوة من مختلف دول العالم، وسط إجراءات تنظيمية التزمت أعلى المعايير والتدابير الاحترازية والوقائية.

منصور بن زايد خلال افتتاح «آيدكس» بحضور رمضان قديروف ومحمد دقلو ومحمد البواردي

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إن «معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021» و«معرض الدفاع البحري - نافدكس 2021» يمثّلان أبرز المنصات العالمية لعرض أحدث المعدات العسكرية والأسلحة المتطورة والتقنيات الحربية، ويُشكّلان معًا مرجعاً إقليمياً ودولياً لجميع الدول وكبريات الشركات في هذا المجال الاستراتيجي.

رمضان قديروف ونهيان بن مبارك والحضور

وأكد سموه أن تنظيم الحدث يعكس القدرة العالية لدولة الإمارات في إدارة الفعاليات الدولية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا، وذلك يأتي بفضل التوجيهات الكريمة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الدولة تمنح الابتكار والتصنيع المتخصّص والتطوّر العلمي أولويةً مطلقة وأهميةً بالغة في سياساتها، إيماناً منها بما لهذه المجالات من قيمة لضمان مستقبل واعد للأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات، ودعم رصيد الإنجازات الوطنية.

سلطان بن طحنون وخليفة بن طحنون وراشد بن حمدان وأحمد جمعة الزعابي

وكان حفل الافتتاح استهل بالسلام الوطني للدولة، أعقبه عرض مرئي يروي قصة التطور والريادة التي تقودها دولة الإمارات والإنجازات الاستثنائية التي حققتها، وبخاصة خلال العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كوفيد- 19.

وشهد الحفل عرض طيران في سماء أبوظبي لتشكيل علم الدولة نفذه فريق «فرسان الإمارات» إلى جانب عروض موسيقية لفرق عسكرية.

وتضمنت فقرات الحفل تقديم سيناريو لعمليات عسكرية وسيناريوهات وهمية شارك فيه عدد من الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية، استعملت فيها تقنيات مستخدمة في المناورات العسكرية والأمنية، والتي سلطت الضوء من خلالها على التقنيات الحديثة والمتطورة المعززة بالواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتحديد المواقع والتحركات.

حضر مراسم الافتتاح معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

محمد البواردي وحمد الرميثي وفارس المزروعي

ويقدم معرضا «آيدكس» و«نافدكس» 2021 اللذان تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

منصور بن زايد خلال استقباله الوفود المشاركة بحضور خالد بن زايد

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: نفخر بانطلاق هذا الحدث العالمي، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ليواصل المعرضان مسيرتهما التي انطلقت قبل 27 عاماً، وسط إقبال دولي واسع، مرسخاً بذلك مكانته الاستراتيجية، وباعتباره منصة عالمية تستعرض وتستقطب أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية البرية والبحرية والجوية من تكنولوجيا وابتكارات تواكب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف معاليه: نجحت دولة الإمارات في تأكيد قدراتها وإمكاناتها من خلال جاهزيتها المتمثلة في تنظيم واستضافة هذه الفعالية الدولية الرائدة، بالنظر إلى ما تتمتع به من كفاءات وخبرات وبنية تحتية تقدم للعالم بيئة عمل تحظى بثقة المجتمع الدولي، واستقطبت على إثرها مشاركة عالمية واسعة رغم الظروف التي يشهدها العالم نتيجة انتشار الجائحة.

منصور بن زايد خلال استقباله الوفود المشاركة بحضور خالد بن زايد

وقال اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا إن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» يعتبران نقطة تحول جديدة نحو استئناف قطاع سياحة الأعمال ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة التي تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: نفخر في أدنيك بتنظيم هذا الحدث الاستثنائي بالتعاون مع مختلف اللجان المنظمة للفعاليات والجهات المختصة التي وضعت خططاً شملت جميع المراحل بدءاً من التسجيل ووصولاً إلى حضورهم المعرضين، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالوفود الدولية والعارضين والإعلاميين والزوار والمشاركين في هذا الحدث، من إصدار التأشيرات الخاصة بالوفود الدولية، وإجراء الفحوص الخاصة بـكوفيد-19 لجميع الوفود الدولية.

وأضاف الظاهري أن هذا التعاون المثمر انعكس على النتائج الأولية المتعلقة بالمشاركات الدولية بما يفوق التوقعات، حيث استقطبنا هذا العام 5 دول جديدة، تشارك للمرة الأولى، وتجاوزت نسبة الشركات الدولية 84 بالمائة من مجموع العارضين، في حين وصلت نسبة الشركات الوطنية العارضة إلى 16 بالمائة من مجموع الشركات، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الدولي بمعرضي آيدكس ونافدكس اللذين يمتدان على مساحة 155 ألف متر مربع فيما وصلت مساحة العروض الخارجية والمائية على الرصيف البحري لأدنيك إلى 81 ألف متر مربع.

وأكد الظاهري أن صحة وسلامة جميع المشاركين والزوار لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» تعتبر على رأس أولويات شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، حيث وضعت الشركة بروتوكولات توضح التدابير والإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة جميع المشاركين، وذلك بالتعاون مع الهيئات الصحية والرقابية ذات العلاقة من خلال توفير مراكز الفحص الدوري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لجميع الوفود وفي شبكة الفنادق التي تستضيف الزوار والمشاركين، فضلاً عن التدابير الاحترازية التي يجري تطبيقها في جميع مرافق الحدث.