قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يستقبل عدداً من الضيوف

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في مكتبه بمعرض آيدكس، أمس، كلاً على حدة، كيم يون سوك نائب وزير القوة العسكرية وإدارة الموارد الكورية، والفريق ركن طيار العابد علوي، مفتش القوات الملكية المغربية، والفريق تيري كارليير، مدير العلاقات الدولية في الإدارة العامة للتسليح لدى الجمهورية الفرنسية، ولعرابة محمود قائد القوات الجوية الجزائري، وماركوس روساس ديغوت، سكرتير منتجات الدفاع لوزارة الدفاع لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

وتم خلال اللقاءات، استعراض أوجه تعزيز التعاون، ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع.