قائد القوات البحرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أمس بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» في قيادة القوات البحرية، كلاًّ على حدة، الفريق أول صامويل بابارو، قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، واللواء محمد يوسف العسم، قائد القوات البحرية البحرينية، واللواء مايكل روثوبل، قائد المهام المشتركة 633، واللواء كيندو جيزو، قائد القوات البحرية الإثيوبية، واللواء كيريل يودانوف، قائد القوات البحرية البلغارية.