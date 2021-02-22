خليفة بن طحنون يستقبل وزيري الداخلية الأوزبكي والدفاع اليوناني بواحة الكرامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة، معالي الفريق بوبوجونوف رازاكوفيتش، وزير الشؤون الداخلية لجمهورية أوزباكستان الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول معالي رازاكوفيتش في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وسجل وزير الشؤون الداخلية لجمهورية أوزباكستان كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، في واحة الكرامة، أمس، نيكولاس باناجيوتوبولوس، وزير الدفاع اليوناني الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة في إطار مشاركته في معرض الدفاع الدولي «آيدكس».

ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول معالي باناجيوتوبولوس في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وسجل وزير الدفاع اليوناني كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تُعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.