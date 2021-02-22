الطائرة «بدر» أعلـى صفقات أول أيام «آيدكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي، خلفان النقبي (أبوظبي)



شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية توقيع 19 صفقة بقيمة 5.030 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، كانت الطائرة بدر «B-250» الصفقة الأعلى فيها، حيث تم التعاقد مع شركة «كاليدوس» الإماراتية لشراء عدد 12 طائرة بقيمة 1.697 مليار درهم.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي للمعرضين: إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغ 1.091 مليار درهم، والتي تمثل 22% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم بنسبة 78%، مشيراً إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم ركن مايا راشد المزروعي، المتحدثين الرسميين باسم المعرضين.

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن القوات المسلحة تعاقدت مع شركة «International Golden Group» لشراء ذخائر وأسلحة بقيمة 689 مليون درهم، إلى جانب شراء سيارات وآليات من شركة نمر للسيارات بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

وأشار الذهلي إلى أن الصفقات المحلية تضمنت، التعاقد مع شركة المسعود لتوريد قطع غيار وأعمال صيانة لدبابة لوكليرك وقطع غيار الاوشكوش لصالح الصيانة العامة بقيمة 250 مليون درهم، وشركة «Global Aerospace Logistics» لتوفير خدمات الإسناد الفني لنظام الملاحة الجوية لصالح قيادة الطيران المشترك، بقيمة 410 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة بن هلال لتوريد قطع الغيار والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 45 مليون درهم.

وأوضح أنه جرى التعاقد مع شركة الفتان لشراء زوارق دورية ساحلية لصالح قيادة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 35.494 مليون درهم، ومع شركة الاتحاد لبناء السفن لتوفير خدمات الإسناد الفني وقطع غيار الزوارق وسفن القوات البحرية بقيمة 60 مليون درهم.

كما جرى التعاقد مع شركة آمروك لتجديد ورفع كفاءة وجاهزية الطائرات لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 175.788 مليون درهم، ومع شركة «Wolf Sbane Wholesale» لتركيب أجهزة الكشف الكيميائي والإشعاعي والإنذار المبكر على الآليات لصالح قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة 51.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «Maximus Air» لاستئجار طائرات لتوفير خدمات النقل والشحن الجوي لصالح القوات المسلحة بقيمة 293.840 مليون درهم.

من جانبها، قالت المقدم ركن مايا راشد المزروعي: إن الصفقات الخارجية التي جرى توقيعها مع القوات المسلحة، تضمنت، «RHEINMETALL ELECTRONICS» لتقديم الدعم الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 57.4 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «INSITU» لشراء أنظمة الطائرات المسيرة «Integrator» بقيمة 405 ملايين درهم، والتعاقد مع «JUGOIMPORT-SDPR J.P» لشراء قذائف ومدافع لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 74.698 مليار درهم، والتعاقد مع شركة «Tecnobit» لشراء مشبهات المدفعية المتكاملة لصالح القوات البرية بقيمة 51.9 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «THALES SIX» لتطوير نظام الاتصال الجوي «GATR-T» لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 350.6 مليون درهم.

وأضافت المزروعي أنه جرى توقيع اتفاقية مع «DENEL SOC LTD» لشراء نظام الطائرة المسيرة من دون طيار نوع «SEEKER 400» لصالح قيادة حرس الرئاسة بقيمة 50 مليون درهم، وأخيراً التعاقد مع التعاقد مع شركة «OUVRY SAS» لشراء مهمات الوقائية الفردية لصالح الدفاع الكيميائي بقيمة 101.3 مليون.

الطائرة مصنوعة بالكامل من الألياف الزجاجية

تعد طائرة بدر «B-250» المصممة بالكامل من الألياف الزجاجية «الكربون» أحد ابتكارات شركة «كاليدوس» التي تدخل في صناعتها العديد من الشراكات من ناحية المعدات الإلكترونية، الذخائر، الشاشات العارضة والحواسيب وغيرها، حيث إن كل جهاز يتم تركيبه فيها يحتاج لشركة متخصصة مختلفة.

وقال عبدالله الهاشم نائب الرئيس للتطوير في شركة «كاليدوس»: إن بدر «B-250» إحدى الطائرات المخصصة للقيام بمهام معينة ودخلت في سلسلة التجارب والاختبارات وإعادة التصميم حتى وصلت لما هي عليه الآن. وأوضح أن بدر «B-250» مصنوعة بالكامل من الألياف الزجاجية، وتم الابتعاد عن المعدن والحديد لتخفيف وزنها وزيادة الاعتمادية فيها، وتقليل الصيانة عليها، فالطائرة لا تحتاج للصيانة في هيكلها، مشيراً إلى أن صناعة الألياف الزجاجية دخلت في صناعة الطيران كجزء بسيط، لكن طائرة بدر دخلت الأليافُ الصناعية في صناعتها بشكل كامل.

وأشار إلى امتلاك بدر «B-250» قدرة على الارتفاعات العالية، مزودة بالأكسجين ومزودة بكرسي قاذف لسلامة الطيار، وتضاهي في تصميمها أحدث الطائرات العالمية في المجال ذاته.