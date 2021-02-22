«سيجنال» تطلق أنظمة لحماية المنشآت الحيوية والشخصيات المهمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت شركة سيجنال التابعة لمجموعة «ايدج» منتجين من شأنهما أن يقدما ميزة تكتيكية في حماية المنشآت الحيوية والشخصيات المهمة، ويعتبر «V-Protect» نظاماً لتشويش اتصالات الترددات الراديوية يساعد في حماية الشخصيات المهمة والقوافل العسكرية من الأخطار غير المتوقعة.

ويعتبر V-Protect نظام تشويش محمولاً ومتقدماً ومتفاعلاً عالي الطاقة يقوم بحجب إشارات الترددات الراديوية الأرضية الشائعة، بالإضافة إلى معدات الاتصالات المحمولة، حيث يغطي ترددات الراديو وأجهزة الاتصال اللاسلكي وترددات الهواتف المحمولة واتصال الإنترنت اللاسلكي.

ويتميز النظام بقدرته على مكافحة المتفجرات المرتجلة وإجراءات مكافحة الطائرات من دون طيار، ويتم تثبيت النموذج سهل الاستخدام في سيارات الدفع الرباعي، كما يوفر إمكانية التشغيل التلقائي من خلال استخدام 16 قناة ومضخمات طاقة عالية الانبعاث لتعزيز نطاق الحماية ومكافحة التهديدات المختلفة عبر مجال التردد.

ويعد NavControl-G وحدة إرسال متطورة صُممت خصيصاً لمنع المركبات الجوية غير المأهولة من التعدي على مواقع محددة. وللمساعدة على حماية المناطق الحساسة، وطورت «سيجنال» نظاماً يمكنه محاكاة إشارات نظام التموضع العالمي «جي بي إس» لتوليد أخطاء في الموقع والتوقيت، ما يؤدي إلى السيطرة على المركبات غير المأهولة وغير المتعاونة. كما يمكن للنظام المغلف في علبة مقاومة للصدمات، أن يُستعمل بسلاسة في استخدامات عدة، إما في مواقع ثابتة أو للاستعمال في الميدان عند الحاجة.