«ايدج» تطلـق أول مجمـوعة مـن الأسلحة الإماراتية الحوامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت إيدج، المجموعة المتخصصة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، أمس أول مجموعة من الطائرات الحوامة على الأهداف متعددة المحركات، وهي مجموعة «كيو إكس».

كما أطلقت منتجات «شادو 50»، و«شادو 25»، وذخائر «راش 2» الموجهة، والأنواع الجديدة من مجموعة «آر دبليو 24» التي تم تصميمها وتصنيعها جميعاً في أول عام من عمل الشركة.

وجرى الكشف عن الفئة الأولى من الطائرات المسيرة العمودية الكهربائية في جناح «ايدج» بحضور فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج، وعلي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي.

وقال فيصل البناي: «تُحدث تكنولوجيا الطائرات من دون طيار اليوم ثورة في عالمنا المعاصر، وما زالت الإمكانات الكاملة للقدرات الذاتية للأنظمة المسيرة قيد الاستكشاف، ليس فقط في القطاع العسكري، بل على الصعيد التجاري أيضاً. ولا شك في أن الجيل القادم من الابتكارات الثورية في مجال التعاون العسكري التجاري سيحدث هنا».

‎وأضاف: «إن نجاح (ايدج) في إطلاق أول مجموعة إماراتية من الطائرات المسيرة الحوامة على الأهداف خلال أول عام من عملنا، يشكل إنجازاً مهماً للشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والتي تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز القدرات الذاتية للإمارات ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي».

و‎تضم مجموعة «كيو إكس» من الطائرات الحوامة على الأهداف، أربعة منتجات هي «كيو إكس-1»، «كيو إكس-2»، «كيو إكس-3» وهي طائرات مسيرة بأحجام مختلفة تتراوح بين الصغيرة جداً والمتوسطة، و«كيو إكس-4» التي تتميز بأجنحة ثابتة وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي. وتستخدم هذه الأنظمة الموجهة بدقة، لوغيرثمات ذكاء اصطناعي معقدة للاستهداف والضرب بدقة لا تتعدى متراً واحداً، مع استهداف يشبه الذخائر الليزرية الموجهة.