ابوظبي - سيف اليزيد - عرضت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية العديد من المنتجات المميزة، وأهمها (القطع الأرضية غير المأهولة من النمط 4)، وهي قطعة آلية أرضية خفيفة وسريعة، يمكنها أن تحل بديلاً لنشر الجنود خلال المهام التي تتطلب أداءً عالياً على الدروب الوعرة. ويمكنها حمل حمولات تصل إلى 250 كيلوجراماً، وهي مناسبة للغاية للمهام في المناطق الخطرة أو ذات التضاريس الوعرة أو الرملية.

كما عرضت المركبة UGV البرمائية، وهي من النمط 8، مؤهلة هندسياً للتعامل مع مجموعة متنوعة من أهداف اليابسة والمياه، كما أنها من بين المنتجات الرئيسية التي تعرف بها شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، حيث يمكنها التأقلم بسهولة مع أي مستشعرات، كما يمكنها التعامل مع حمولات تصل إلى 350 كجم، وهي قادرة على التكيف مع كافة الظروف سواءً في أداء مناورات الدعم اللوجستي أو المشاركة في عمليات الدفاع المدني، كما أنها قادرة على المساعدة في البيئات البرية والبحرية. وبينت أن قارب هيدرا عنصر أساسي ومهم في أي أسطول يسهر على حماية المنشآت الساحلية والبحرية الحيوية، وصنع «هيدرا» في الإمارات وهو قارب ذو فعالية عالية وسرعة لافتة بما يكفل حماية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى التدخل البشري، حيث إن تم تصميم هذا القارب القابل للنفخ ذي الهيكل الصلب بطول 4 أمتار، بحيث يكون محمولاً فوق قطع أكبر، ليتم نشره في مهام مراقبة وأمن محددة. كما أن السرعة تصل إلى 50 عقدة، ويتميز «هيدرا» كذلك بقابليته للتطوير باستخدام حمولات معيارية متعددة، ما يعزز قدرته على المراقبة والاستطلاع.