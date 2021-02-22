إقبال على جناح جامعة الإمارات في معرض الدفاع الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد جناح جامعة الإمارات في معرض الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس 2021»، إقبالاً كبيراً من الزوار ضيوف المعرض وخاصة القادة العسكريين والباحثين والتقنيين. وقدم فريق جامعة الإمارات عروضاً أمام زوار الجناح أمس تضمنت مجالات الفضاء والصحة والتغذية والهندسة والدفاع، وأمن المعلومات، والروبوتات والطائرات من دون طيار والذكاء الاصطناعي.

كما شرح فريق الجامعة للزوار عدداً من المواضيع البحثية التي تُسهم في إيجاد حلولٍ مُبتكرة ومُستدامة، للتحديات التي تواجهها الدولة والمنطقة والعالم. وأشاد عديد الزوار بالمستوى العلمي والتقني والبحثي المتطور لجامعة الإمارات. وتجيء مُشاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي إبرازاً لدورها الريادي كأكبر جامعة بحثية علمية وأكاديمية في الإمارات.