الامارات | 144 شركة وطنية تعـرض أحدث إنتاجاتها العسكـــرية بأيادٍ إماراتية في «آيدكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 144 شركة وطنية تعـرض أحدث إنتاجاتها العسكـــرية بأيادٍ إماراتية في «آيدكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من معرض الدفاع الدولي «آيدكس2021»، الذي بدأت فعالياته أمس، حضوراً قوياً للشركات العسكرية الإماراتية، حيث عرضت أحدث ما توصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية من تكنولوجيا وابتكارات، وطائرات وصواريخ، وآليات ومعدات عسكرية، مصنعة محلياً بأيادٍ مواطنة 100%، واستحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي صفقات اليوم التي أبرمتها القوات المسلحة.

وشهد المعرض ارتفاعاً في نسبة المشاركة الوطنية التي أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية في قطاعات الدفاع والأمن، من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة، وتمثل شركات الصناعات العسكرية الوطنية في المعرض 16% من مجموع العارضين، بواقع 144 شركة وطنية من أصل 900 عارض يمثلون 59 دولة.

وأطلقت مجموعة «إيدج»، المتخصصة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، مجموعة من الطائرات الحوامة على الأهداف متعددة المحركات، وهي مجموعة «كيو إكس»، كما أطلقت منتجات «شادو 50»، و«شادو 25»، وذخائر «راش 2» الموجهة، والأنواع الجديدة من مجموعة «آر دبليو 24» التي تم تصميمها وتصنيعها جميعاً في أول عام من عمل الشركة.

وجرى الكشف عن الفئة الأولى من الطائرات المسيرة العمودية الكهربائية في جناح «إيدج»، وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في المجموعة، فيصل البناي، إن نجاح «إيدج» في إطلاق أول مجموعة إماراتية من الطائرات المسيرة الحوامة على الأهداف، خلال أول عام من عملها، يشكل إنجازاً مهماً للمجموعة التي تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز القدرات الذاتية للإمارات ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأبرمت شركة «أداسي» عقداً بقيمة 55 مليون درهم لتوريد «راش 2» إلى القوات المسلحة الإماراتية، ما يمثل الطلبية الأولى من هذا المنتج الذي تم إطلاقه حديثاً.

وعرضت شركة اعتماد القابضة، المتخصصة في الصناعات الأمنية والدفاعية، ضمن مشاركتها منتجات وصناعات إماراتية متطورة محلية الصنع، بما فيها طائرات بدون طيار تستخدم لأغراض التدريب والمراقبة.

وعرضت شركة «إي أو إس» للأنظمة الدفاعية، التي تتخذ من مدينة أبوظبي (توازن) مقراً لها، خمسة أنظمة برية للتحكم في الأسلحة من نوع «R150» و«R400» على خمس آليات برية مختلفة، إلى جانب عرض أربع أنظمة بحرية من نوع «R400S» على ثلاثة زوارق بحرية محلية تم تصنيعها في الإمارات، ونظام التحكم الآلي «R800» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعد النظام من الجيل الجديد من أنظمة التحكم الآلي للأسلحة، ويشمل النظام سلاح «MK 44» الأميركي، «والسلاح المحوري» 7.62 ملم، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، ويتميز بخفة الوزن حيث لا يتعدى وزن النظام مع الأسلحة 800 كلغ.

كما عرضت الشركة في منصتها للمرة الأولى نظاماً متكاملاً للتصدي للطائرات بدون طيار، ويشمل هذا النظام أسلحة مختلفة، منها سلاح الليزر المتطور الذي يعد الأحدث حول العالم، ويتميز النظام بالدقة الكبيرة، والقدرة العالية على تدمير طائرات «الدرونز» مختلفة الأحجام، على مسافات تصل إلى ثمانية كيلومترات.

من جانبها كشفت «نمر»، الشركة الإماراتية المتخصصة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة الخفيفة والمتوسطة، عن الجيل الثاني من آليات «عجبان 4x4» و«حفيت 6x6»، وتسعى الشركة من خلال إطلاق هذه الآليات إلى تحقيق تطور في التميز التقني والأداء الديناميكي والتصميم الهيكلي النموذجي.

وقالت الشركة إن «الآليات الجديدة تتميز بمواصفات متقدمة في تخفيف أثر الانفجارات والحماية من القذائف البالستية، وتوفر مستويات عالية من الحماية في أقسى البيئات، بفضل تصميمها وهندستها الرامية إلى تلبية أكثر متطلبات المهام صعوبة، وهيكلها الأحادي الذي يوفر درجة أعلى من صلابة الهيكل التي تسهم في زيادة المرونة والاستجابة».

وشاركت مجموعة «إنترناشونال جولدن جروب - آي جي جي» في معرض آيدكس 2021، حيث يضم جناح الشركة تحت مظلته 50 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.

وعرضت أحدث المعدات الدفاعية وتقنيات صناعة الدفاع ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية وقوات الأمن، التي تتضمن مدرعات ومركبات مسيّرة عن بعد، وطائرات مسيرة بدون طيار.

وأعلنت شركة «الجسور» المتخصصة في مجال الآليات المدرعة في الإمارات، والمورد الحصري لآلية «ربدان 8x8» القتالية، عن تعاونها مع «ريثيون الإمارات» و«ريثيون إنتليجنس آند سبيس» لإدراج نظام سلاح ليزري عالي الطاقة في منصة «ربدان 8x8» من شركة «الجسور».

السعودية تشارك بـ 12 شركة

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية رئيس الوفد السعودي، المهندس أحمد العوهلي، جناح السعودية في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، الذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»، حيث يشارك في الجناح، الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية، المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، وبمشاركة وزارة الاستثمار، والذي يُقام من 21 حتى 25 فبراير الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي.

«إيرباص» تستعرض حلولها الخاصة بالمهام الحرجة

قدمت شركة «إيرباص»، من خلال جناحها، العديد من الحلول المبتكرة، بما فيها «تاكتيلون آغنت 500 و800» و«بوردر كور»، والحقيبة المحمولة «مان باك»، بالإضافة إلى «تاكتيلون دابات»، ومحطة القاعدة «تي بي 4» TB4.

ويمثّل «تاكتيلون آغنت 500» حلاً مرناً وقابلاً للتطوير على هيئة منصة ذكية مشتركة للتواصل متعدد الوسائط ومشاركة البيانات، وتوفر ميزات «الضغط للتحدث» والتراسل لنقل البيانات ومقاطع الفيديو والصوت بين أعضاء الفريق، وباستخدام أجهزة مختلفة تشمل الراديو والهواتف الذكية والأجهزة المحمولة والحواسيب.

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