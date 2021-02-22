الامارات | «طرق دبي» الأولى عالمياً في البنية التحتية لـ«أصول القطارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» الأولى عالمياً في البنية التحتية لـ«أصول القطارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فوزها بالمركز الأول في البنية التحتية 2020 عن فئة «أداء أصول القطارات»، وهي الجائزة التي ينظمها معهد بنتلي، وتُعنى بتكريم أبرز مشروعات البنية التحتية التقنية على مستوى العالم.

كما فازت بجائزة تقديرية عن مشاركة خاصة بعنوان «إطار حوكمي لإدارة المعلومات في بيئة رقمية»، وتم اختيار فوز الهيئة للعرض على شاشات برج ناسداك (Nasdaq) في الميدان الشهير «تايم سكوير» بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، لإجماع لجنة التحكيم على تفرّد الإنجاز، واعتباره سبقاً في مجال الحوكمة الرقمية على المعلومات. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبدالمحسن يونس، إن الهيئة شاركت بمشروع «تطبيق نظام معلومات تكاملي موحّد في بيئة رقمية شاملة لدورة حياة المعلومات»، وتم ترشيحها للقائمة المختصرة ضمن 400 مشارك من 60 دولة، حيث فازت بالمركز الأول عبر لجنة تحكيم مستقلة ضمّت 16 عضواً من ذوي الخبرات العلمية في مجال البنى التحتية في القطارات، فضلاً عن نيلها جائزة تقديرية عن مشاركة خاصة عن التقدم التكنولوجي تحت فئة أداء أصول القطارات. وأضاف أن الهيئة اتخذت خطوات في مجال تشغيل القطارات، منها إدارة معلومات أصول المشروعات بشكل يتناغم مع دورات حياتها في نظام الرقمنة أسفر ذلك عن آثار إيجابية، مثل رقمنة أصول مشروع «إكسبو 2020» وبنود معلوماته بنسبة 100%، والحد من مخاطر التغييرات على المعلومات غير الخاضعة لإطار حوكمي، موضحاً أن منظومة السكك الحديدية في إمارة دبي، التي نفذتها الهيئة، تتسم ببيئة آمنة ومرنة من حيث إدارة المعلومات في البيئة التشغيلية.

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