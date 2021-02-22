الامارات | «بيئة الشارقة» تضيف منطقة جديدة إلى مواقع الصيد الترفيهي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الشارقة» تضيف منطقة جديدة إلى مواقع الصيد الترفيهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة التنسيق مع الجهات المختصة بتحديد مواقع الصيد الترفيهي بالإمارة، وإضافة موقع جديد للصيد الترفيهي في مدينة الشارقة يقع على شاطئ الممزر، ليصبح عددها ثمانية مواقع، مشيرة إلى تغيير بعض المواقع القديمة لتنظيم الصيد الترفيهي، ومنع الصيد العشوائي، وتلبية الطلب المتزايد من محبّي الصيد لإيجاد مواقع جديدة لممارسة هوايتهم.

وبينت أن بعض المواقع تم تغييرها، مثل مدينة الحمرية من الموقع القديم على شاطئ الحمرية إلى الموقع الجديد على مدخل خور الحمرية، وفي مدينة كلباء من الموقع القديم على شاطئ سهيلة يسار ميناء الصيادين، إلى الموقع الجديد على شاطئ سهيلة في الجهة اليمنى من الميناء.

وأشارت إلى أن المناطق الثماني التي يُسمح فيها بالصيد تضم منطقة الخان، خلف المربى المائي، وشاطئ الممزر، في موقعين مختلفين، وشاطئ الحيرة، وشاطئ الحمرية وشاطئ سهيلة في كلباء، وشاطئ اللؤلؤية في خورفكان، وقناة دبا الحصن.

وأكدت أن هناك خمسة اشتراطات يجب على ممارسي الصيد الترفيهي الالتزام بها عند صيد الأسماك لتجنّب المخالفات والغرامات المالية، هي عدم رمي المخلفات الخاصة بالصيد، أو التخلص منها على الشاطئ، ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك، وعدم السماح بالصيد لمن لا يحمل رخصة صيد ترفيهي، والصيد باستخدام السنارة والخيط فقط، واحترام حقوق الغير بإفساح المجال لهم ليتمكنوا من الصيد، ووقف تقديم الخدمة من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس من كل عام لتقليل الاستهلاك.

وأضافت أنها وضعت شروطاً وضوابط لممارسة الصيد الترفيهي في الإمارة بهدف الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، ومنع صيد الأسماك بشكل عشوائي، مشيرة إلى أن قانون تنظيم ممارسة هواية الصيد الترفيهي جاء لتنظيم الصيد في الأماكن العامة، والحد من التصرفات العشوائية لممارسي الهواية، التي تؤدي إلى مضايقة المارة أو الإضرار بهم من خلال ترك مخلفات الصيد، خصوصاً الخطاف، ما يسبب جروحاً لمرتادي الشواطئ.

وبينت أن رخصة الصيد الترفيهي تنقسم إلى رخصة عائلية وفردية، وتكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية.

وتبلغ رسوم تصاريح الصيد الترفيهي لمدة سنة 260 درهماً للفرد، و410 دراهم للعائلة، وتصاريح الصيد لمدة شهر 110 دراهم للفرد، و160 درهماً للعائلة، أما التصريح لمدة أسبوع فهو 30 درهماً للفرد، و50 درهماً للعائلة المكونة من أب وأم وأربعة أطفال.

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