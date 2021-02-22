الامارات | «الصحة» تحذّر من وسائل ومنتجات طبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من وسائل ومنتجات طبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من وسائل ومنتجات طبيبة، بسبب مشكلات فنية، وعيوب تصنيعية، قد تعرض مستخدميها لمخاطر صحية، وأصدرت أربعة تعاميم وجهتها إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وحذّرت الوزارة من استخدام وسيلة طبية، لعلاج غسيل كلى، لوجود عيوب قد تتسبب في تأخير العلاج أو تجلط الدم أو انحلاله، موضحة أن المنتج غير مسجل في الوزارة. وأوصت الشركة مستخدمي الوسيلة الطبية بعدم استخدام المنتجات ذات الأنابيب الملتوية لعلاج غسيل الكلى.

في السياق ذاته، حذّرت «الصحة» من وسيلة طبية c-reactive protein gen-3، وسبب التحذير أن النتائج تظهر خاطئة عند تكرار المعايرة لعدد من التشغيلات، والمنتج غير مسجل، وأوصت أنه في حال فشل المعايرة على المقياس (cobas c 503)، يجب تكرار المعايرة، وأوصت باستخدام المقياس (tina quant c-reactive protein iv crp4).

وفي تعميم آخر، حذرت من منتج طبي covidien chemoplus poly-coated chemo gown، بسبب وجود تمزقات وثقوب وبقع ومواد غريبة وتلف على اللباس الطبي على عدد من التشغيلات، وأوصت بسحب تلك التشغيلات المتضررة.

وفي تعميم أخير، وجهت الوزارة بسحب منتج طبي ketorolac tromethamine injection; usp;30 mg/‏‏‏‏‏ml، بسبب احتواء المنتج على جسميات غريبة في محلول الحقن، وجاء التحذير من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لافتة إلى أن المنتج غير مسجل.

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