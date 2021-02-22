الامارات | 2250 إصابة جديدة بـ «كورونا» و17 حالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2250 إصابة جديدة بـ «كورونا» و17 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 197 ألفاً و701 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 2250 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 370 ألفاً و425 حالة. كما أعلنت عن وفاة 17 حالة مصابة بالفيروس.

وسجلت الوزارة شفاء 3684 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وأعلنت تقديم 951 جرعة من لقاح «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس خمسة ملايين و554 و342 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 56.16 جرعة لكل 100 شخص.

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