الامارات | إغلاق صالون نسائي ومحل بالشارقة لمخالفة التدابير الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صالون نسائي ومحل بالشارقة لمخالفة التدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة صالوناً نسائياً وأحد منافذ البيع الكبرى (هايبر ماركت) في الإمارة، لعدم التزامهما بتطبيق القرارات الخاصة بالإجراءات والضوابط الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الجولات والحملات الرقابية التي تنفذها بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة، للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة.

وأكدت الدائرة أنها كثفت حملاتها، خلال الفترة الراهنة، بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم الصادرة، أخيراً، من الدائرة، والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال، والتزام كل المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت أنه تم رصد عدد من التجاوزات لدى المنشآت التي تم إغلاقها، والتي أظهرت عدم التزامهم بتنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية كتجاوز السعة الاستيعابية المحددة للمنشأة، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي.

وأكدت الدائرة عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الجهات المعنية في الإمارة، كما أشارت إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية المجتمع خلال الظروف الراهنة.

وأشادت الدائرة بجهود لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن دولة الإمارات والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعدم التهاون مع المخالفين للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وتهيب الدائرة بالجمهور كافة ضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال من خلال الخط الساخن 80080000 أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك:

www.shjconsumer.ae.

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