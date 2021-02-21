سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية الأوزبكي على هامش «آيدكس 2021»

ابوظبي - سيف اليزيد -



التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأحد، معالي الفريق بوبوجونوف بولات رازاكوفيتش وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان وذلك على هامش معرض «آيدكس 2021» المقام حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وبحث سموه والوزير الضيف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الصديقين.

كما تبادل سموه والوزير الضيف الحديث حول معرض آيدكس وما يمثله من منصة دولية هامة تتيح للمعنيين الاطلاع على التوجهات الدفاعية الجديدة، وتعزز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات العسكرية.

حضر اللقاء اللواء خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة والوفد المرافق لمعالي وزير الشؤون الداخلية الأوزبكي.