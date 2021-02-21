محمد بن زايد يتفقد الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في «آيدكس 2021»

ابوظبي - سيف اليزيد - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واطلع سموه خلال الجولة التفقدية على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها.

وقال سموه بهذه المناسبة.. إن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أصبح أحد أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها ويتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مشيراً إلى أن تنظيم المعرض في موعده وحجم المشاركات فيه يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها باستضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.

وأضاف سموه أن المعرض يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول.. مؤكداً أن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة.. على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع.. كما تبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في معرض «آيدكس» ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خلاله.

وأعرب سموه عن تمنياته النجاح والتوفيق لجميع العارضين والمشاركين في «آيدكس 2021» والزائرين للمعرض.

رافق سموه خلال جولته في المعرض.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.



