عبدالله بن زايد: «آيدكس 2021» تجمع عالمي بارز من أجل مستقبل يسوده التفاؤل والأمل للبشرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن معرض «آيدكس 2021» يعد تجمعاً عالمياً بارزاً من أجل مستقبل يسوده التفاؤل والأمل للبشرية.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات من خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي في ظل الظروف الاستثنائية التي تؤثر في العالم أجمع بسبب جائحة «كوفيد -19»، ومع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة المشاركين، تؤكد أهمية العمل يداً بيد من أجل المضي قدماً في مسار التعافي من الجائحة ومعالجة آثارها وضرورة تكاتف وتآزر مختلف دول العالم من أجل تحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه في معرض «آيدكس 2021» الذي افتتح أعماله اليوم وتفقد خلالها عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والخليجية والدولية المشاركة والتي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية وتكنولوجياته المختلفة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتطور المستمر في «آيدكس 2021» الذي يعد أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في المجالات الدفاعية والتكنولوجيات العسكرية المرتبطة بها على مستوى العالم.. مشيراً إلى أنه يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية وفق أعلى المعايير العالمية.

واستهل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جولته بزيارة جناح شركة «إيدج» الوطنية الشريك الاستراتيجي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 وتضم تحت مظلتها أكثر من 26 شركة متخصصة في جميع قطاعات الصناعات الدفاعية والأمنية.. كما زار جناح مجموعة «إنترناشيونال جولدن جروب - آي جي جي» الذي يضم 50 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.

وعبر سموه عن فخره بالمشاركة الوطنية الواسعة في «آيدكس 2021» وتواجد العديد من الشركات الوطنية الرائدة على مستوى العالم والتي تعكس مشاركتها ما تشهده دولة الإمارات من تطور في مجال الصناعات الدفاعية.

وانتقل سموه إلى جناح شركة «بوينج» أحد أكبر شركات الطيران في العالم والرائدة في صناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء الآمن كما تعرف على جناح شركة «ريثيون تكنولوجيز» المزود الرائد عالميا لأنظمة الطيران والدفاع والتي تعرض في «آيدكس 2021» مجموعة من المنتجات والحلول التكنولوجية مثل حلول الليزر ومنظومة الاتصالات والملاحة الآمنة.

كما زار سموه جناح شركة «كولينز أيروسبيس» إحدى وحدات «ريثيون تكنولوجيز» والرائدة في مجال الحلول الذكية والمتطورة تقنياً.

واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على مشاركة جناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرض آيدكس لهذا العام والذي يمتد على مساحة تتجاوز 1600 متر مربع ويتضمن مشاريع متخصصة وتقنيات متقدمة تم تطويرها محليا وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وزار سموه جناح «كاليدس» الشركة الإماراتية الرائدة التي تعرض خلال مشاركتها في «آيدكس 2021» أنظمة دفاعية حديثة ومتطورة.

وانتقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى زيارة الجناح الروسي في «آيدكس 2021» وتعرف على أبرز الشركات الروسية المشاركة في الحدث العالمي وما تعرضه من منتجات مبتكرة في قطاع الصناعات الدفاعية وتكنولوجياته.

كما زار سموه جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» والتي تشارك في «آيدكس 2021» من خلال الجناح السعودي.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالمشاركة السعودية البارزة في المعرض والجناح السعودي الذي يضم تحت مظلته عدداً من كبريات الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.

واختتم سموه جولته بزيارة جناح شركة إيرباص التي تستعرض خلال مشاركتها في المعرض مجموعة واسعة من التقنيات والقدرات والحلول المتطورة التي توفرها شركات إيرباص للدفاع والفضاء وإيرباص للطائرات العمودية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالمشاركة الواسعة من نحو 60 دولة في «آيدكس 2021» وذلك من أجل تبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

كما أشاد سموه بالتزام المشاركين والزوار بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في المعرض، مثمناً جهود الكوادر القائمة على تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة من أجل سلامة الجميع.



