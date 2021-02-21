منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الأحد، معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان، وذلك على هامش «معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021» الذي افتتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحث سموه مع معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان الشقيقة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة.