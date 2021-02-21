منصور بن زايد يتسلّم رسالة خطية من رئيس وزراء كازاخستان

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رسالة خطية، من معالي أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم الأحد، ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، الذي قام بتسليم الرسالة، وذلك على هامش «معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021» الذي افتُتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وبحث سموه مع ماديار مينيليكوف، سبل تطوير التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين والشعبين الصديقين.