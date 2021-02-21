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منصور بن زايد يستقبل وزير الصناعة والتجارة الروسي

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ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الأحد، معالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية، ورئيس الطرف الروسي في اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك على هامش «معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021» الذي افتُتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وبحث سموه مع معالي دينيس مانتوروف سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين والشعبين الصديقين. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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