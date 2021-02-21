الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.

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