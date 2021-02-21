الامارات | أكثر من 5 مليارات درهم إجمالي صفقات اليوم الأول في "أيدكس"

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 مليارات درهم إجمالي صفقات اليوم الأول في "أيدكس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5,030 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرضين اليوم ويستمر إلى 25 فبراير الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" العميد ركن محمد خميس الحساني، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم، والتي تمثل 22% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم بنسبة 78%.، مشيرا إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المعرضين العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات التي عقدت تضمنت التعاقد مع "Calidus Aerospace - Sole Proprietorship " لشراء عدد 12 طائرة بدر "B-250" بقيمة 1.697 مليار درهم.. كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة "International Golden Group" لشراء ذخائر وأسلحة بقيمة 689 مليون درهم، إلى جانب شراء سيارات وآليات من شركة نمر للسيارات بقيمة تتجاوز 230 مليون درهم.

وأشار الذهلي إلى أن الصفقات المحلية تضمنت، التعاقد مع شركة المسعود لتوريد قطع غيار وأعمال صيانة لدبابة لوكليرك وقطع غيار الاوشكوش لصالح الصيانة العامة بقيمة 250 مليون درهم، وشركة "Global Aerospace Logistics" لتوفير خدمات الإسناد الفني لنظام الملاحة الجوية لصالح قيادة الطيران المشترك، بقيمة 410 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة بن هلال لتوريد قطع الغيار والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 45 مليون درهم.

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