الامارات | توفير مواقف لقوارب الصيادين بالشارقة ومركبات لتزويدها بالوقود

شكرا لقرائتكم خبر عن توفير مواقف لقوارب الصيادين بالشارقة ومركبات لتزويدها بالوقود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام بلدية الشارقة ثابت الطريفي أنه تم حل مشاكل أماكن وقوف قوارب الصيادين، وذلك من خلال توفير عدد كاف من المواقف مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى توفير مواقف خاصة لكبار الشخصيات ممن يريدون أن يكون له خصوصية لقواربه، مشيراً إلى أنه سيكون هناك خمس ورش لصيانة القوارب والمحركات والصبغ، ومغسلتين إحداهما للقوارب والأخرى للمحركات.

وبين في مداخلته على برنامج الخط المباشر، في رده على بعض ملاحظات الصيادين ومستخدمي القوارب بإمارة الشارقة أنه تم توفير 20 مستودعاً للصيادين لوضع حاجاتهم وتخزينها فيها وسيتم زيادتها حسب الحاجة والطلب، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مركبة لقطر القوارب تتناسب مع الأحجام المختلفة للقوارب، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة لتوفير مركبات مخصصة لتزويد القوارب بالوقود، مضيفاً أنه تم إيضاً صيانة مصنع الثلج.

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