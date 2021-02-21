الطيران المدني بالشارقة: وصول طائرة شحن إلى وجهتها بسلام بعد عطل بسيط في الأجواء

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت دائرة الطيران المدني بالشارقة أن طائرة شحن تركية مسجلة بتركيا أقلعت من مطار الشارقة الدولي متوجهة إلى إسطنبول هبطت في مقر وجهتها بسلام دون أية أضرار بعد أن أصابها عطل بسيط وهي في الأجواء وتم إصلاحه من قبل قائد الطائرة.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن الدائرة فإن قائد الطائرة أبلغ بعد إقلاعه بدقيقتين عن عطل في أحد المحركات وبعد ذلك بثلاث دقائق تم الإبلاغ عن إصلاح مشكلة المحرك.

وأوضحت الدائرة أن الطائرة أكملت طريقها إلى تركيا وهبطت في إسطنبول بسلام .. مؤكدة أن ما تم تداوله من فيديوهات حول خروج دخان من أحد محركات الطائرة كان بسبب هذا العطل البسيط الذي أصلحه كابتن الطائرة.

ودعت الدائرة جميع أفراد المجتمع إلى عدم تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.