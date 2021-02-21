الامارات | "اقتصادية الشارقة" تغلق صالوناً نسائياً و"هايبر ماركت" لعدم التزامهما بالتدابير الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشارقة" تغلق صالوناً نسائياً و"هايبر ماركت" لعدم التزامهما بالتدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة صالوناً نسائياً وأحد منافذ البيع الكبرى (هايبر ماركت) في الإمارة لعدم التزامهما بتطبيق القرارات الخاصة بالإجراءات والضوابط الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار كوفيد - 19، وذلك خلال الجولات والحملات الرقابية التي تنفذها فرق الرقابة التابعة لإدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة وبالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الإمارة، بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة كما كثفت الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم الصادرة مؤخراً من الدائرة والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال والتزام كافة المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت اقتصادية الشارقة إلى أنه تم رصد عدد من التجاوزات لدى المنشآت التي تم إغلاقها والتي أظهرت عدم التزامهم بتنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية كتجاوز السعة الاستيعابية المحددة للمنشأة وعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي.

وأكدت الدائرة على عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الجهات المعنية في الإمارة، كما وأشارت إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية المجتمع خلال الظروف الراهنة.

وأشادت الدائرة بجهود لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعدم التهاون مع المخالفين للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتهيب دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الجمهور كافة بضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال من خلال الخط الساخن 80080000 أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك: www.shjconsumer.ae.

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