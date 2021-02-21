فندق رينيسانس داون تاون دبي يقدم تجارب طعام مذهلة تفوق التوقعات

كشف فندق رينيسانس داون تاون دبي، الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم، عن إطلاق مجموعة مميزة من التجارب وخيارات الطعام الاستثنائية بدءاً من شهر فبراير، ليدلل حواس الذواقة بأشهى النكهات ويمنحهم فرصة الاستمتاع بتجربة طعام آسرة وسط أجواءٍ مثالية.

وتحتضن الوجهة الفاخرة الواقعة في وسط مدينة دبي، مطعم باستا الذي يوفر لضيوفه تشكيلة من الأطباق الإيطالية الشهية، ومطعم مامي أومامي الذي يقدم تجربة طعامٍ تمتاز بطابعها الياباني الأصيل مع لمسةٍ لاتينيةٍ عصرية.

مطعم باستا!

عرض APERITIVO الإيطالي

يقدم مطعم باستا لضيوفه عرض الساعة السعيدة، Aperitivo، يومياً من الساعة 5 وحتى 7 مساءً، ليستمتعوا بتجربةٍ مفعمة بالاسترخاء مستوحاة من الشمال الإيطالي. ويشمل العرض مشروبين وطبق من المقبلات وفق تفضيلات الضيوف الشخصية مقابل 78 درهم إماراتي فقط.

يومياً من الساعة 5 وحتى 7 مساءً

يشمل العرض مشروبين وطبق من المقبلات من اختيار الضيوف

مقابل 78 درهم إماراتي

قائمة غداء العمل

يقدم باستا لزواره قائمة غداء العمل للاستمتاع بأشهى النكهات وسط أجواء مريحة وأخذ قسط من الراحة خلال ساعات العمل. وتوفر قائمة الطعام المختارة بعناية تشكيلةً من الأطباق الغنية بالنكهات حيث يختار الضيف صنفاً من المقبلات وطبقاً رئيسياً وطبق تحلية، بالإضافة إلى كوب من الشاي أو القهوة، مقابل 95 درهم إماراتي، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة 12 ظهراً ولغاية 4 عصراً. وتشكل القائمة المؤلفة من ثلاثة أطباق تجربةً فريدة تحث الضيوف على معاودة الزيارة بحثاً عن المزيد من النكهات المبتكرة.

من الأحد إلى الخميس، من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً

قائمة مكونة من ثلاثة أطباق: يمكن اختيار صنف واحد من كلّ من المقبلات والأطباق الرئيسية وأطباق التحلية وكوب من الشاي أو القهوة

مقابل 95 درهم إماراتي

يفتح مطعم باستا أبوابه يومياً

ساعات العمل:

من الساعة 8 ولغاية 10:30 صباحاً (وجبة الفطور) / من الساعة 12 ظهراً وحتى 1 بعد منتصف الليل

