برعاية رئيس الدولة «آيدكس ونافدكس» ينطلقان اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ15 من معرضي «آيدكس ونافدكس 2021»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 900 عارض من 60 دولة، و35 جناحاً، حيث تمثل الشركات الوطنية 16% والشركات الدولية 84% مع مشاركة خمس دول للمرة الأولى، و110 وفود دولية، بينما يحظى الحدث بتغطية أكثر من 500 إعلامي، في حين يتوقع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 70 ألفاً.

ويأتي تنظيم معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» -اللذين تتواصل فعالياتهما حتى 25 فبراير الجاري- ومؤتمر الدفاع الدولي -الذي انطلقت أعماله أمس- من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة.

وأصدرت الإدارة التنفيذية للاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع من خلال العدد الخاص لمجلة «درع الوطن» تقريراً، أكدت فيه أن المعارض العسكرية رسخت مكانة دولة الإمارات ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية يعتبر اليوم من الركائز الاقتصادية المهمة للدول الصناعية الكبرى، إذ نجحت هذه الفعاليات الحيوية في التحول إلى منصات عالمية لاستعراض أحدث الأنظمة الدفاعية المبتكرة، وتتنافس من خلالها أبرز الشركات العالمية.

وأكد التقرير أن المعرضين والمؤتمر بدورتهما الحالية يعدان فرصة مثالية للاطلاع على أحدث تطورات الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، في ظل مشاركة قادة الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، للبحث في التحديات التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي، مبدياً التطلع لنجاح الحدث وتوجيه رسالة للعالم، مفادها «حان الوقت ليجتمع العالم من جديد في أبوظبي».

وأشار التقرير إلى الجاهزية التامة من قبل القائمين على تنظيم المعرضين، حيث تتمتع الدولة ببنية تحتية وإمكانات عالمية المستوى وخبرات متميزة تؤهلها لاستضافة وتنظيم هذا النوع من الفعاليات الدولية، واستقبال العالم من جديد والترحيب بهم رغم الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وهو ما يعتبر مؤشراً حقيقياً على عودة التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية، بالنظر إلى مستوى الحجوزات المسجلة.

وأوضح التقرير أنه ومع استعداد دولة الإمارات للانطلاق نحو الخمسين عاماً القادمة والتخطيط لمرحلة التعافي من «كوفيد-19»، ارتأت القيادة الرشيدة المضي قدماً نحو احتضان معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» في العاصمة أبوظبي بعد دراسة المؤشرات التي كانت إيجابية ومشجعة، وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانيات والبنية التحتية القوية القادرة على تنظيم واحتضان كبرى الفعاليات في مختلف الظروف.

وجاء في التقرير أن دولة الإمارات برهنت في السابق قدرتها على تنظيم المعارض الدفاعية الكبيرة بحجم آيدكس ونافدكس، والمعرض القادم في 2021 هو امتداد لنجاحات الدولة في تنظيم هذا الحدث العالمي في ظروف استثنائية وبتنظيم استثنائي، لتؤكد دولة الإمارات مجدداً أنها لا تعرف المستحيل، وقادرة على تقديم النموذج الملهم للآخرين في صناعة النجاح من العاصمة أبوظبي.

ويضم جناح الإمارات المشارك في المعرضين، والذي يشرف على إدارته مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، معروضات لأكثر من 15 شركة وطنية متخصصة في مختلف الصناعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران مثل التصنيع، والأنظمة المستقلة، والخرائط، والصيانة والإصلاح والعمرة، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والتطوير التقني وغيرها.