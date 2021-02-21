نهيان بن مبارك يزور «برجيل الطبية» في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)‏

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس، مدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

كان في استقبال معاليه الدكتور شامشير فالييل العضو المنتدب لمجموعة/‏‏ في.بي.إس للرعاية الصحية/‏‏ وعمران الخوري الرئيس - تطوير الأعمال للمجموعة.

وتجول معاليه في أقسام المدينة وأجنحتها، واطلع على أحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها في إطار المنظومة الطبية المتقدمة والمتميزة التي تتوافر في إمارة أبوظبي بتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار حرصها على صحة المواطنين والمقيمين والزوار بوجه عام، وفي ضوء الجهود المبذولة من قبل الدولة في الوقت الراهن لمواجهة فيروس كورونا المستجد/‏‏ كوفيد- 19/‏‏. وأكد معاليه أن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام، وإمارة أبوظبي بوجه خاص من تطور هائل على المستويين الصحي والطبي يعود إلى توجيهات القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.