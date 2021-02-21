7 أيام من الابتكارات الحكومية في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تنطلق فعاليات شهر الابتكار في رأس الخيمة اليوم الأحد، وذلك بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات، التي تستعرض ابتكاراتها وأفضل الممارسات لتعزيز ثقافة الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة. وقال الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة: إن مشاركة الهيئة ضمن شهر الابتكار تأتي في الجانب البيئي عبر إطلاق مبادرة «شجرة الإمارات»، وذلك في خطوة لزيارة الرقعة الخضراء، والتي تهدف التقليل من ملوثات الهواء.

وذكر أن المبادرة ستتضمن توزيع أشجار مجانية لأفراد المجتمع، من ثم دعوتهم نقل عملية التشجير عبر خدمة

الـ «واتس أب»، لتحديد مواقع زراعتها، والمبادرة الثانية متعلقة بالتقليل من انتشار الزجاج في مختلف المواقع، عبر دعوة الأفراد نحو جمعها ووضعها في 15 موقعاً من الكوفيهات والتي ستستبدل بكوب من «القهوة» لتتم إعادة تدويرها.

وقالت نورة الشحي مساعد المدير العام للاتصال والشراكات في دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة: إن الدائرة ستطلق 8 مبادرات خلال أسبوع الابتكار، وهي مبادرة مستقبل دائرة الموارد البشرية لعام 2021. ومبادرة لقاح الابتكار، وحوار المبتكرين، ومبادرة موارد بشرية مبتكرة، ومبادرة أفضل 50 فكرة مبتكرة، ومبادرة رحلة الموظف الجديد وأكاديمية رأس المال البشري وغيرها من الأنشطة والفعاليات. وقالت هاجر المنصوري اختصاصي تطوير مؤسسي عضو فريق الابتكار بدائرة جمارك رأس الخيمة: تتمثل فعاليات الدائرة في رحلات افتراضية لمختلف المراكز الجمركية لتعريف المجتمع بدور الجمارك في حفظ الأمن وتيسير التجارة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية لعمل لقاء مع الطلبة وتعريفهم بالجمارك والتعرف على اقتراحاتهم الابتكارية.

وذكرت أنه سيتم إصدار الكتيب الإلكتروني «مرن عقلك»، والذي يحتوي على تمارين ذهنية تساهم في تدريب العقل على مهارات التفكير ومسابقة «سين جيم الجمارك» ونشر نبذة عن اقتراحات الموظفين التي كان لها أثر إيجابي وفعال في مجال العمل. بدورها، قالت فاطمة الحارثي مدير مكتب التطوير المؤسسي بالوكالة في الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة: 7 مبادرات موجهة إلى أفراد المجتمع ورواد الأعمال والمنشآت التجارية والمبتكرة وأخرى للموظفين، منها حلقة نقاشية عن الابتكار.

ومن جانبها، قالت أمل النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة: تتمثل مشاركة الدائرة عبر تنظيم محاضرة «الابتكار في التراث» التي تلقيها الدكتور بدرية الشامسي وتسلط الضوء على الابتكارات في حياة الآباء والأجداد في الماضي لعرضها على الأجيال الجديدة، والتي كانت الإمكانيات محدودة، ودورها في دفع الجيل الجديد نحو الابتكار في ظل الإمكانيات والمقومات المتاحة في الوقت الحالي لإيجاد جيل مبتكر ومبدع.

وذكرت سمية المطوع رئيس فريق الابتكار في دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة، أن مشاركة الدائرة تتمثل في تنظيم المعرض الافتراضي الذي سيعرض مختلف الابتكارات التي قامت بها الدائرة خلال مواجهة تحديات «كوفيد- 19»، فضلاً عن عقد جلسة نقاشية مفتوحة بمشاركة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن شهر الابتكار سيكون حافلاً بأسبوع مليء بالفعاليات والأنشطة على مستوى إمارة رأس الخيمة والدولة كافة.

وقال محمد البلوشي مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات: إن مشاركة الهيئة تتمثل في تنظيم مؤتمر الابتكار الرقمي، الذي يستقطب خبراء لمناقشة مواضيع النقل والمواصلات ومبادرة «العداد الذكي» في مركبات الأجرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: وهناك مبادرة «المفتاح الذكي» وهي تقنية حديثة تمكن السائقين من فتح وتشغيل المركبات عن طريق التطبيق الذكي ومبادرة «غرفة التحكم والرقابة الذكية»، وهي منصة متكاملة لمتابعة جميع أسطول النقل ومبادرة «شاهين» نظام رصد سلوكيات السائقين عند قيادة المركبات.