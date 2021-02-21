زكي نسيبة: الإمارات مركز عالمي للابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في أسبوع الابتكار 2021، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة ونوعية على مستوى الدولة في الفترة ما بين 21 و27 فبراير الجاري.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: لقد حققَّت دولة الإمارات إنجازات ضخمة كان من أبرزها إطلاق «مسبار الأمل» أول مسبار عربي وإسلامي في عام 2020، وتسجيل التاريخ نجاحها في أول مهمة لها إلى كوكب المريخ بعد أن نجح مسبارها الاستكشافي في دخول مدار الكوكب الأحمر. إضافة إلى بدء المرحلة التشغيلية الأولى في محطة برّاكة للطاقة النووية السلمية لتُصبح الإمارات الأولى عربياً في امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء. وأضاف معاليه: من هذا المنطلق، فإن جامعة الإمارات ملتزمة بالمشاركة في رصد التحديات ومواجهتها من خلال ركائز أساسية هي: البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار، بما يتناسب مع النموّ المتسارع لاقتصادات الدول الناشئة، وزيادة معايير التنافسية في بناء الاقتصاد المعرفي، وإيماناً منها بضرورة المشاركة في بناء القُدرات وغرس ثقافة الابتكار في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتخريج أجيال تتمتع بروح الريادة والإبداع، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة ونوعية على مستوى الدولة.