«الروبوتات الموحدة» للطلبة ذوي القدرات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن مشاركة قياسية في مسابقة الروبوتات الموحدة 2021، حيث يتنافس 375 طالباً من 44 مدرسة على مستوى دولة الإمارات افتراضياً من خلال فرق موحدة لإتمام مهام أسبوعية عبر منصات إلكترونية تستخدم تقنيات التلعيب مصُممة خصيصاً للمسابقة. تعتبر مسابقة الروبوتات الموحدة 2021 أكبر مسابقة للروبوتات تستهدف الطلاب من ذوي القدرات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل فئتين عمريتين وهما: بين 8-11 عاماً، ومن 12 عاماً فما فوق، وتنقسم المنافسة على يومين، يوم 13 مارس القادم لطلاب المرحلة الابتدائية، ويوم 20 مارس لطلاب المرحلة الثانوية. وقال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «لقد أسعدتنا استجابة المدارس والمعلمين المدهشة لمسابقة الروبوتات الموحدة 2021 للأولمبياد الخاص الإماراتي، ولا سيما في ظل الضغط الذي يعاني منه قطاع التعليم بشكل عام نظراً للظروف الراهنة. للأولمبياد الخاص الإماراتي دور هام في تعزيز نقاط القوة وإمكانيات الطلاب من ذوي القدرات المختلفة ليحصلوا على قدر أكبر من التقدير، وذلك من خلال خلق فرص تمكنهم وتساعدهم على التفاعل مع أقرانهم والتعاون معاً داخل مجتمعهم المدرسي». تقام مراسم تسليم الجوائز عبر الإنترنت في يوم 17 أبريل المقبل، حيث يتم الإعلان عن أسماء العديد من الفائزين ضمن الفئات التقنية وغير التقنية أيضاً. مدرسة واحدة سيكون لديها فرصة الفوز بالجائزة الافتتاحية للابتكار من أجل الدمج، والتي ستمنح للمدرسة التي تنجح في إبراز وإظهار كيف يمكن استخدام أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مثل الروبوتات الموحدة لتعزيز قيم الشمول والدمج بداخلها بشكل فاعل ومستدام.