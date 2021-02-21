«جمارك أبوظبي» تطلق ماراثون الابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إطلاق ماراثون الابتكار، بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، وتعرض الإدارة خلال «ماراثون الابتكار» عدداً من الابتكارات التي تتمحور حول خمسة مواضيع رئيسية، هي «جمارك ذكية وتجارة إلكترونية وحوافز الاستثمار والابتكار في الجامعات والمدارس والسياسات والإجراءات المبتكرة».

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: إن إطلاق ماراثون الابتكار بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، يأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الجمركي وجعلها منهاج عمل في تطوير المبادرات والبرامج والمشروعات المستقبلية، بما يواكب خطط الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف المنصوري: إن خطط التحول الرقمي لجمارك أبوظبي تسير وفق الخطة الاستراتيجية للإدارة، والذي تجلى مؤخراً في الإعلان عن أتمتة جميع خدمات جمارك أبوظبي عبر منصة «تم» وتقديم أكثر من 40 خدمة رقمية، إضافة إلى إطلاق العديد من الأنظمة والمشروعات المبتكرة التي تعزز ريادة المنظومة الجمركية في أبوظبي. تتضمن المواضيع الرئيسية ضمن ماراثون الابتكار 20 مشروعاً مبتكراً، منها مشاريع التخليص الذكي والمخلصين الجمركيين، والتخليص المسبق، والبلوكشين والأجهزة الحديثة، والحكومة الخفية، والتخليص عن بُعد، وتسليم البضائع عن طريق الدرون، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطة التحول الرقمي لجمارك أبوظبي وجهود حكومة أبوظبي في ترسيخ ثقافة الابتكار.