شرطة دبي تعالج 26 حالة بغرفة الضغط بالأوكسجين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قدمت القيادة العامة لشرطة دبي العلاج المجاني لـ 26 حالة مرضية باستخدام الأوكسجين في غرفة الضغط التابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والتي تقع بجانب مركز شرطة دبي الصحي، وذلك في العام 2020.

وقال الرائد إسماعيل حسن محمود، مسؤول غرفة العلاج بالأكسجين، إن غرفة العلاج بالأوكسجين تحت الضغط والتي تعتبر الحجرة الأولى في الأجهزة الشرطية على مستوى الشرق الأوسط والوحيدة في دبي والإمارات الشمالية في التعامل مع حوادث الغوص، تمكنت بنجاح من علاج 26 حالة مرضية، بعضها كانت مُتقدمة وصلت إلى حد الإصابة بالشلل، وبعد عدد من الجلسات داخل غرفة الضغط تمكنوا من السير مرة أخرى.

وأوضح الرائد إسماعيل محمود أن الـ 26 حالة مرضية، منها 8 إصابات حالات لحوادث الغوص التي تصيب الغواصين ممن لا يلتزمون بإجراءات الأمن والسلامة، وذلك من خلال تقديم 43 جلسة علاجية، بمعدل 51 ساعة، بينما الحالات الـ 18 الأخرى، فهي لأمراض أخرى مثل مضاعفات مرض السكري، التهاب الأعصاب الطرفية، والجلطات وغيرها من الأمراض، بواقع 191 جلسة، بمعدل 191 ساعة، بينما بلغ عدد الحالات المرضية التي تم علاجها منذ بداية العام الحالي 10 حالات مرضية، من خلال 86 جلسة بواقع 90 ساعة علاجية، ومن ضمنها حالة واحدة لحادث غوص.

ودعا الرائد إسماعيل جميع أفراد المجتمع إلى التواصل على رقم الطوارئ 999 في الحالات الطارئة لطلب تلقي العلاج في غرفة الضغط، وفي الحالات غير الطارئة الاتصال على الرقم 044166666 في أوقات الدوام الرسمي.

ومن جانبه، قال الدكتور صدام المعمري، اختصاصي أمراض الغوص والعلاج بالأوكسجين، إن طريقة العلاج بالأوكسجين داخل غرف الضغط تناسب جميع الأمراض التي تتسبب في عدم وصول الأوكسجين إلى الخلايا والأنسجة، ومن بين هذه الأمراض الصّمم المفاجئ، الغرغرينا، التسمم بأول أكسيد الكربون، مرض طنين الأذن والأمراض الناجمة عن العلاج الإشعاعي، وأمراض العظام وعند التعرض لجروح أو بعد عمليات زراعة الجلد غير الناجحة، وزراعة الأعضاء الاصطناعية، أو عند معالجة الحروق وفقر الدم الشديد، وخراج الدماغ، ومرض تصلب الأعصاب المتعدد(MS ).

وقال الدكتور علاء شتا، اختصاصي أمراض الغوص والعلاج بالأوكسجين، إن غرفة العلاج بالضغط تتألف من أسطوانة معدنية، يقضي فيها المصابون عدة ساعات، وفقاً لحالتهم الصحية، ويتنفسون على فترات متقطعة بالأوكسجين النقي بنسبة 100%، تحت ضغط جوي أعلى من الضغط الجوي المحيط بنا، وتكون هذه غرفة محكمة الغلق أثناء العلاج، أما مدة العلاج فتستغرق عدة جلسات، منها ما يصل إلى 10 جلسات فأكثر.

ووجهت ماليندا جونستون، أسترالية الجنسية، وهي من هواة الغوص، شكرها وتقديرها للقيادة العامة لشرطة دبي، على سرعة الاستجابة لعلاجها، حيث إنها شعرت بحالة من عدم التوازن ودوخة وتنميل في الأطراف وصداع شديد وضعف في العضلات بعد عملية الغوص لعدة مرات، ومن خلال العديد من الجلسات تحسنت صحتها ورجعت إلى حالتها الطبيعية.

ومن جانبه شكر بهي الدين محمود، مصري الجنسية، شرطة دبي في علاجه من التهاب الأعصاب الطرفية وقصور الدورة الدموية الطرفية نتيجة إصابته بجلطة، حيث تحسنت حالته بشكل ملحوظ، بعد جلسات العلاج بالأوكسجين لفترة من الزمن.