الامارات | فرق ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية على كورنيش كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن فرق ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية على كورنيش كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت بلدية كلباء توزيع مفتشيها على 12 محطة في كورنيش كلباء، لمتابعة التزام مرتادي الشاطئ والكورنيش والممشى المطاطي بالإجراءات الاحترازية، تعزيزاً لدورها الرقابي والتوعوي.

وأكد مدير إدارة خدمة المتعاملين، جاسم محمد الشحي، أن البلدية باشرت بتشكيل فرق ميدانية، لتنفيذ أعمال الرقابة في مشروع شاطئ مدينة كلباء، من الرابعة حتى الـ10 مساءً.

وأضاف أن الفرق ترصد الممارسات الخاطئة على الكورنيش والشاطئ والممشى المطاطي، مع وجود كثافة في أعداد مرتاديها، مشيراً إلى التأكد من ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتزام العدد المحدد داخل المركبات، منبهاً إلى ضرورة الحفاظ على مسافة مترين، على الأقل، والمحافظة على الإجراءات الاحترازية الأخرى، التي حددتها الجهات الصحية المعنية.

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