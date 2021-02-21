الامارات | ضبط 1125 كيلوغرام مخدرات في رأس الخيمة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1125 كيلوغرام مخدرات في رأس الخيمة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، خلال العام الماضي، 1125 كيلوغراماً من المواد المخدرة الخام، تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون درهم، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الإدارة، العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي، أن رجال المكافحة تمكنوا من خلال عزيمتهم وإصرارهم، اللذين استطاعوا من خلالهما التغلب على الظروف المحيطة، من القيام بواجباتهم المهنية والوظيفية بكل كفاءة واقتدار، وهو ما انعكس من خلال نجاحهم في ضبط 1125 كيلوغراماً من المواد المخدرة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القيادات الشرطية بالإمارات الأخرى.

ولفت إلى أن أكبر ضبطية تمثلت في ضبط 763 كيلوغراماً من مخدر الأفيون في عملية واحدة، في صورة تجسد الجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق عمل إدارة مكافحة المخدرات، الذي يسهر أفراده على أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم، ويتصدى بكل حزم لتجار ومروجي السموم، الذين لا هم لهم سوى تحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة.

وأكد الطنيجي ضرورة قيام أولياء الأمور بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم، من خلال غرس الوازع الديني والأخلاقي فيهم، وتبيان مخاطر الانجرار وراء رفقاء السوء، وإدمان المخدرات الذي يشكّل تهديداً حقيقياً على حياتهم، ويضع المتعاملين بها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وما يترتب عليها من عقوبات يتم اتخاذها بحقهم.

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