الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقيت

لجأ مقهى شهير إلى تحديد وقت معين للزبائن للجلوس في المنطقة الخارجية المسموح فيها للتدخين، والمغادرة بعد انتهائها، في ظل تطبيق إجراءات التباعد وتقليل عدد الطاولات، ما أدى إلى وجود قائمة انتظار طويلة.

جسر

طالب سكان في مدينة كلباء، التابعة لإمارة الشارقة، بتوفير جسر للمشاة، وإضاءة مناسبة في الطريق العام المقابل لشاطئ كلباء الجديد، لقربه من الأحياء السكنية، وذلك منعاً لوقوع حوادث دهس.

تلويث

اشتكى مرتادون لشاطئ اللؤلؤية في مدينة خورفكان، قيام بعض صيادي السمك بإلقاء الأسماك الصغيرة على امتداد الشاطئ، داعين إلى معاقبتهم على تلويث المكان، إضافة إلى حرمان العائلات من الجلوس والاستمتاع بالأجواء المعتدلة.

مواقف

طالب مراجعون لمركز البدع الصحي في دبي، بتوفير مواقف مجانية للمرضى، إذ إن المواقف حول المركز مدفوعة، ما يشكّل عبئاً إضافياً على المرضى.

بيانات

قال متعامل مع «اتصالات» إن الشركة أرسلت له تنبيهات عدة، لتحديث بيانات بطاقة الهوية عبر التطبيق الخاص بها، ورغم محاولاته المتكررة لتصوير البطاقة الجديدة، إلا أنه ظل يتلقى رسائل بوجود عطل في التطبيق.

أثاث

اشترت قارئة غرفة نوم كاملة من متجر «هوم سنتر»، واستلمتها ناقصة بعض القطع، وبعد الاتصال به تعهد بإرسالها فور ورود الشحنة، وبعد انتظارها ثلاثة أسابيع تم توصيل الأثاث مع أخطاء في القطع، ورغم العديد من الاتصالات لم تُحلّ المشكلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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