الامارات | حجز 28 سيارة مهملة في عجمان منذ بداية العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 28 سيارة مهملة في عجمان منذ بداية العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنه تم منذ بداية 2021 سحب وحجز ما يقارب 28 مركبة مهملة.

وأوضحت أن مفتشي الدائرة ينفذون بشكل مستمر حملات لرصد المركبات المهملة في الإمارة، إذ يتم بعد التأكد من أن المركبة مهملة وضع ملصق تحذيري لتصحيح وضعها لمدة سبعة أيام، مشيرة إلى أنه في حال عدم التجاوب يتم سحب المركبة.

وقالت في ردها على ملاحظات سكان تواصلوا مع «الإمارات اليوم»، شكوا وجود مركبات مهملة في مناطقهم السكنية، إن فرق التفتيش تواصل مهامها على مدار الساعة لرصد السلوكيات السلبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، وتوعية أصحاب المركبات المهملة بضرورة الاهتمام بها.

ولفتت إلى أن المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية، والمركبات المعروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة لها، تسحب فوراً، مشيرة إلى أن البلدية تحرر مخالفة بحق المركبة المهملة تبلغ 300 درهم، إضافة إلى رسوم إدارية وتشغيلية أخرى.

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