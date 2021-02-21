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الامارات | طقس اليوم غائم جزئياً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية /‏‏‏ 15 - 25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س.

وقال المركز إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:49 والثاني عند الـ07:53، والجزر الأول عند الـ15:18 والثاني عند الـ23:36.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المدّ الأول عند الـ18:58 والثاني عند الـ03:15، والجزر الأول عند الـ11:16 والجزر الثاني عند الـ23:28.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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