الامارات | «الصحفيين» تعتمد قواعد منح الدراسات الجامعية والعليا وتطوير اللغة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تعتمد قواعد منح الدراسات الجامعية والعليا وتطوير اللغة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة جمعية الصحفيين، برئاسة محمد الحمادي، مبادئ للمنح الخاصة بالدراسات الجامعية والعليا وتطوير اللغة لأعضاء الجمعية العاملين في قطاعي الصحافة والإعلام.

وقالت عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التدريب، آمنة الكتبي، إن الخدمة تقدم للأعضاء لمرة واحدة، ولمن لا يزيد راتبه على 40 ألف درهم، على أن تكون الجامعة معتمدة. وتابعت: «يقدم الراغب بالمنحة عرضاً رسمياً بتكاليف الدراسة، على أن تتحمل الجمعية نسبة 50% من التكاليف، ويوافي الدارس الجمعية بنسخ معتمدة من شهادات التخرج، ويتعهد بإعادة قيمة المنحة بشيك مقدم إذا لم يستكمل الدراسة». وفي حال تأجيل الدراسة، يجب ألا تتعدى الفترة عاماً دراسياً، ولا تتحمل الجمعية أي تكاليف إضافية قد تقررها المؤسسة التعليمية على الدارس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news