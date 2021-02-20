الامارات | ملك البحرين يستقبل محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمقر إقامته في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يستقبل محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمقر إقامته في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، أمس، في مقر إقامته في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونقل سموهما إلى ملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب البحرين الشقيق دوام الخير والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتأصلة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها، بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

وعبر الملك حمد بن عيسى عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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