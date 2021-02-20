عمر سلطان العلماء: الإمارات المركز الأول عربياً والـ 31 عالمياً في العمل «عن بُعد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بمناسبة تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 31 عالمياً في مؤشر العمل عن بعد الصادر عن شركة «سيركل لوب» البريطانية، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت نموذجاً ملهماً لحكومات العالم الساعية للانتقال إلى المستقبل، في مرونة السياسات والجاهزية العالية والاستباقية في مواجهة التحديات، نتيجة لجهودها في ترجمة رؤى سموه وتوجيهاته بالتطوير المستدام وبتبني التفكير الاستشرافي وتصميم أفكار «خارج الصندوق»، تمكن الحكومة من تعزيز ريادتها عالمياً وخدمة مجتمعها بكل كفاءة وفاعلية، ما يمثل «كلمة السر» في النجاح الحكومي المتواصل.