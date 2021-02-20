شرطة رأس الخيمة تضبط 1125 كيلوجراماً من المواد المخدرة العام الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - نجح رجال إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة خلال العام الماضي في ضبط 1125 كيلوجراما من المواد المخدرة الخام تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون درهم رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة أن رجال المكافحة تمكنوا من خلال عزيمتهم وإصرارهم التي استطاعوا من خلالها التغلب على الظروف المحيطة الناجمة عن جائحة كورونا المستجد من القيام بواجباتهم المهنية والوظيفية بكل كفاءة واقتدار ما انعكس في نجاحهم في ضبط طن و125 كليوجراما من المواد المخدرة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القيادات الشرطية في الإمارات الأخرى.

ولفت إلى أن أكبر ضبطية تمثلت في ضبط 763 كيلوجراما من مخدر الأفيون في عملية واحدة ما جسد الجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق عمل إدارة مكافحة المخدرات الذي يسهر أفراده على أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم ويتصدى بكل حزم لتجار ومروجي السموم الذين لا هم لهم سوى تحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أهمية التعاون القائم بين القيادات الشرطية في الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية في افشال محاولات تجار ومروجي المواد المخدرة بمختلف أنواعها وحماية أفراد المجتمع من السقوط في شرك الإدمان.