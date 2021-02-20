93 % من السكان فخورون بالعيش في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

بادرت وزارة تنمية المجتمع من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ومجلس جودة الحياة، بإطلاق الاستبيان الوطني للسعادة وجودة الحياة فبراير 2020، في إطار تبني مشاريع ومبادرات ترفع مستوى جودة الحياة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة الجميع، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وبما يحقق مستهدفات المرصد الوطني لجودة الحياة.

واستهدف الاستبيان 10.000 شخص من الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق، 66.4% من مواطني دولة الإمارات، و33.6% من المقيمين من مختلف الجنسيات.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس جودة الحياة، أن الاستبيان الوطني لجودة الحياة جاء بهدف قياس مستويات جودة حياة أفراد المجتمع بدولة الإمارات، في 7 قطاعات حيوية.