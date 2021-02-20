تفتيش صحي لـ 221 مدرسة و119 حضانة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن استمرار حملات التفتيش على جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية ورياض الأطفال في أبوظبي لضمان التزامها بمختلف سياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس، وإجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-19 لضمان صحة وسلامة الطلبة والمعلمين وموظفي المدارس ومجتمع أبوظبي.

وكان فريق الامتثال قد أجرى جولات تفتيشية في أغسطس الماضي شملت 221 مدرسة، وأصدر بموجبها رسائل عدم الممانعة لفتح المدارس. ومع عودة الطلبة للتعليم الصفي، سيُجري الفريق حملات تفتيش منتظمة لضمان امتثال جميع المدارس بمعايير الصحة والسلامة، وإصدار المخالفات بحق المدارس غير الملتزمة.

وقال عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «لطالما أولينا صحة وسلامة مجتمعنا المدرسي الأولوية القصوى في جميع قراراتنا. واليوم، نواصل حملات الرقابة والتفتيش الشاملة لجميع المدارس لتعزيز ثقة أولياء الأمور بإجراءات الصحة والسلامة المطبقة في جميع المدارس ورياض الأطفال».